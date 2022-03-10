高雄7旬翁打莫德納後疲倦無力 就醫發現肺腺癌

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院10日起到24日在高醫啟川大樓一樓舉辦罕見肺癌衛教展覽，70多歲黃姓老翁（左）現身分享，自己打了莫德納COVID-19疫苗後，經常感疲倦、無力，原以為是疫苗後遺症，就醫照X光檢查才發現肺積水及雞蛋般大的腫瘤，切片診斷為肺腺癌。（高醫提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄70多歲黃姓老翁去年7月打了1劑莫德納疫苗後，常感疲倦、無力，就醫發現肺腺癌；所幸以「次世代基因定序」找出罕見基因突變，接受標靶藥物治療後成功讓腫瘤縮小。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院指出，肺癌高居國內癌症死亡率榜首，每年奪走近萬條寶貴性命，今天起到24日在高醫啟川大樓一樓舉辦罕見肺癌衛教展覽，盼讓民眾更認識肺癌。

副院長戴嘉言今天透過新聞稿表示，肺癌對國人生命的威脅不容小覷，所幸約有8成肺癌患者能透過「次世代基因定序」技術找出致病根源，接續對應藥物治療，晚期患者延長存活期，已非遙不可及。

70多歲黃姓老翁也親身分享，自己去年7月打了1劑莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後，經常感到疲倦、無力，原以為是疫苗後遺症，就醫照X光檢查才發現肺積水及雞蛋般大的腫瘤，切片診斷為肺腺癌。

高醫表示，老翁本身吸菸40多年，又有三高病史，發現罹患肺腺癌後，常規的基因檢測均呈現陰性，原接受傳統化學治療，療效並不顯著；後來接受「次世代基因定序」檢查找出罕見的基因突變，以雙標靶藥物治療，治療1個多月腫瘤就明顯縮小如乒乓球。

老翁女兒也說，「還好有去打疫苗，不然還不知罹癌！」現在父親恢復良好，也常自己騎腳踏車上市場採買，煮一桌好菜與全家分享。

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高醫肺癌團隊召集人胸腔內科醫師楊志仁說，肺癌治療最重要的是早期診斷、早期治療，但是有5、6成病人都是在第4期才發現，這時候最重要的是及時分辨肺癌的驅動基因，若能針對驅動基因進行治療，往往能得到很好效果。除了亞洲人最常見的EGFR及ALK、ROS-1這3種健保有給付檢測與藥物的類型外，其他罕見基因則需要「次世代基因定序」辨別，再給予適當藥物。

楊志仁也說，每個肺癌治療方式可能不一樣，須仔細評估檢測，若被診斷為第3或第4期肺癌切莫慌張，和醫師合作找尋最適當的治療，也可選擇參加最新抗癌藥物的臨床試驗，仍能擺脫肺癌陰影，奪回生命主導權。（編輯：陳仁華）1110310