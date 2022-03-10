金門牛肉解封可銷台 縣府籲牧場持續防疫

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金門縣政府10日表示，農委會公告金門牛肉可重新銷台，已要求畜養戶及牧場持續做好防疫及環境清潔措施，共同防治牛隻相關傳播疾病。圖為2020年7月23日金門一處牧場畫面。中央社記者黃慧敏攝 111年3月10日

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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門縣政府今天表示，行政院農業委員會公告金門牛肉可重新銷台，要求畜養戶及牧場持續做好防疫及環境清潔措施，共同防治牛隻相關傳播疾病，維持不容易爭取的牛隻銷台解封。

縣府建設處發布新聞指出，民國109年7月10日爆發牛結節疹動物疫災，中央公告禁止金門地區牛肉銷台，縣府努力多時，並派員赴台參與專家諮詢小組會議，表達金門縣積極配合中央政策並落實防疫作為，如今終於傳出好消息。

建設處表示，農委會動植物防疫檢疫局去年11月3日召開110年第3次草食動物重要疾病防治諮詢小組會議，縣府所提「金門地區牛隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島及其他離島管制措施調整」案，經與會專家討論後，都認為金門地區去骨、去內臟生鮮、冷藏或冷凍牛肉傳播牛結節疹疫病風險極低，得以輸送到台灣本島及其他離島，相關管制及檢查作為，參照規定辦理。

新聞稿指出，農委會昨天公告修正「金門地區偶蹄類動物及其產品禁止輸往台灣本島及其他離島」第4點規定，屠體來源牛隻符合所列條件的生鮮、冷藏或冷凍牛肉（不包括屠體的頭、腳、內臟及骨）得不受限輸送到台灣本島及其他離島，也就是說，金門縣屠體來源牛隻符合條件的生鮮、冷藏或冷凍牛肉，可以銷台。

縣府表示，將持續依循專家會議決議持續關注相關疫況，要求防疫所落實養牛場防疫訪視，輔導養牛場加強環境清潔消毒殺滅蟲媒，縣府並配合專家進行病媒攜帶監控，建立病媒資料庫。

縣府呼籲各畜養戶及牧場持續做好相關防疫及環境清潔措施，一起防治牛隻的相關傳播疾病，維持好不容易爭取到的牛隻銷台解封。（編輯：謝雅竹）1110310