校園營養午餐使用3章1Q食材 覆蓋率逾9成

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（中央社記者陳至中台北11日電）政府近年陸續開放美國肉品、日本福島5縣食品進口，各界關注校園飲食安全。教育部鼓勵學校使用國產在地食材、增加補助經費，「3章1Q」食材覆蓋率已提升到9成以上。

3章1Q是指台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產標章、以及台灣農產品生產追溯QR Code。

教育部昨天在立法院提出的業務概況報告，引述行政院農業委員會「校園食材使用標章統計」指出，國產「3章1Q」食材覆蓋率，從民國108年的55.93%、109年提升為60.71%，到110年則為90.17%。

覆蓋率成長關鍵在於，因應政府110年1月開放含萊劑（萊克多巴胺）美豬、30月齡以上美牛進口，許多家長擔心校園營養午餐會用到含萊劑肉品。且教育部在109年8月行文要求各級學校及幼兒園，供應膳食應採用國產肉品，同年11月修正高級中等以下學校契約範本，嚴格規範肉品一律採用國產在地優良肉品。

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上述規定使學校食材成本增加，政府自110年起，將國中小學生每人每餐補助經費由新台幣3.5元，提高為6元，偏鄉地區更提高到10元，每年補助經費由12億元，增加為20億元。

教育部表示，未來會持續透過「校園食材登錄平台2.0」，以開放資訊、大數據分析，提升學校午餐控管效率。同時也持續投入經費，幫偏鄉學校建置現代化的中央廚房，統籌人力與運送機制，讓家長繳交的費用，都回歸到食材上。（編輯：郭諭儒）1110311