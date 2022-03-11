台南2022學甲蜀葵花文化節 19日登場體驗農遊

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（中央社記者張榮祥台南11日電）春暖花開，台南市長黃偉哲今天宣布，台南市學甲區「2022學甲蜀葵花文化節」19日登場，歡迎全國遊客到學甲郊遊賞花，體驗農遊樂趣。

黃偉哲今天在「2022學甲蜀葵花文化節」行前記者會指出，學甲蜀葵花節已成學甲區指標性活動，往年學甲蜀葵花季是每年2月中下旬至4月底，今年適逢古蹟慈濟宮上白礁繞境祭典活動，預期將吸引大批遊客。

目前，學甲蜀葵花開始綻放，花開約2成，同時還有2公頃的小麥、粉萼鼠尾草、百日草等花海陪襯，花季期間1個月至2個月，市府預估將吸引逾10萬名遊客踏青。

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台南市政府發布新聞稿指出，今年學甲蜀葵花節搭配小麥、粉萼鼠尾草、百日草、魯冰花等，增添豐富繽紛的層次新意，另有創意花燈裝置藝術，以療癒系為主題設計的「QQ動物花友會」，且擺設回收資源創作的美學童話作品展示，襯托日夜不同美景，讓整個花海都是網美攝影棚。

台南市政府學甲區公所表示，3月19日開幕當天將請來頭港鎮安宮福德正神「軟身伯公」祈福及放送錢母，並舉辦寫生比賽、花田音樂會、魔術表演與造型氣球免費放送、愛書人闖關活動、農特產品展售等；27日更有「蜀葵花藝術Party」活動，由在地藝術團體接力上陣演出。（編輯：卞金峰）1110311