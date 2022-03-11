台大杜鵑花節首採VR 管中閔形容台大人「比較野」

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台灣大學每年在3月杜鵑花盛開時節都會舉辦「杜鵑花節」，結合學系博覽會邀請民眾參與，今年並首度結合虛擬實境（VR）技術，邀請高中學生、家長共同參與，一般民眾也可上網查詢線上即時花況。（台大提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月11日

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（中央社記者陳至中台北11日電）台灣大學杜鵑花綻放，校方邀民眾賞花，更可參加首次以虛擬實境形式舉辦的學系博覽會。校長管中閔在影片中，形容台大人特質是「比較野」，期許學子「長成自己喜歡的樣子」。

台大每年在3月杜鵑花盛開的時節，舉辦「杜鵑花節」，結合學系博覽會，讓民眾一同參與，高中生也藉此機會獲得升學輔導資訊。

不過受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，過去2年學系博覽會都採線上舉辦，今年則是首度結合虛擬實境（VR）技術，邀請高中學生、家長共同參與，一般民眾也可上網查詢即時花況。

台大今天發出新聞稿介紹杜鵑花節活動，校長管中閔在影片中歡迎學生就讀台大，「讓台大幫助你連結世界，走向未來。」他也期許年輕學子：「長成自己喜歡的樣子，不是別人要你的樣子。」

在學生的訪問中，被問到台大人的特質？管中閔說，台大學生比較活潑、比較「野」，「很多人不是那麼規矩，你只要看椰林大道上那些騎自行車的騎法就知道啦。」一旁的學生也笑著分享，有些人會一邊騎車、一邊拖行李箱，她自己就拖壞過2個。

後續快問快答中，管中閔也正確回答出校內測速器的位置（傅鐘前）以及速限（20公里），但他強調自己都是步行，沒有超速的問題。聽聞有學生曾在椰林大道上飆超過時速40公里，管中閔幽默地說：「應該受鞭刑。」

另外一個影片中，管中閔談及台大近來推動「未來大學」，以學習者為中心，打破學系界線，提供更寬廣、自由、適性發展的環境，以因應未來世界所需的跨領域、解決問題能力。

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影片中主持人聽完「未來大學」簡介後，直呼：「好想再重讀一次台大。」管中閔幽默地回：「歡迎啊，那我也再回來做一次校長。」主持人隨後說：「那我們講好，我回來讀台大，你要回來當校長可以嗎？」管中閔又打趣地說：「你先跟教育部商量一下。」

管中閔於去年10月在校務會議中宣布不續任校長，任期將於112年1月7日結束，校方已啟動新校長遴選作業。（編輯：陳政偉）1110311

台灣大學杜鵑花持續綻放，校方11日歡迎民眾走進校園賞花，也歡迎高中學子與家長參加首次以虛擬實境形式舉辦的學系博覽會。（台大提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月11日

台灣大學杜鵑花綻放，2022年台大杜鵑花節也隨之登場，今年包含實體及線上活動，歡迎民眾一同共襄盛舉。（台大提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月11日