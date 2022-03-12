春暖花開氣溫忽冷忽熱 皮膚過敏患者增多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）春天氣溫回暖，民眾走出戶外，花蓮慈濟醫院皮膚科主任林子凱表示，花粉、塵蟎到處飄，氣溫忽冷忽熱，近日皮膚過敏患者增多，提醒民眾注意室內濕度，外出穿長袖、長褲防護。

林子凱今天透過新聞稿指出，春暖花開，但天氣變化大又反潮，民眾容易產生皮膚過敏，起紅疹、癢等症狀，甚至引發異位性皮膚炎，建議到戶外活動應穿長袖、長褲，防護，蚊蟲叮咬。

林子凱指出，對塵蟎過敏的患者，可能會連帶影響鼻子、眼睛及氣管，建議可將室內除濕使濕度降至40%到60%，減少塵蟎生長可能，並加強請洗地毯、沙發等容易滋生塵蟎的區域。

為避免引發異位性皮膚炎，林子凱說，平時可擦保濕乳液、乳霜保養，避免皮膚太乾燥產生小裂縫，讓過敏原穿透到皮膚底層；也可穿透氣防護性衣物保護，避免過敏原沾黏到皮膚。

林子凱也提醒，春天天氣陰晴不定，氣溫太高悶熱容易長痱子、出現汗疹，若忍不住抓了會造成濕疹，建議到皮膚科看診治療。

林子凱說，另外皮脂分泌旺盛處形成的脂漏性皮膚炎，常會出現頭皮搔癢、脫屑、臉上T字部位、耳朵出現紅疹，都是皮屑芽孢菌過度孳生或皮膚產生油脂過多造成的發炎反應。

林子凱解釋，皮屑芽孢菌是皮膚正常的黴菌，不用特別清除，只有部分特殊體質的人會產生發炎反應，嚴重時詢問醫師，透過藥物控制或使用抗菌洗髮精。（編輯：方沛清）1110312