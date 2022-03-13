苗縣苑裡列C肝高風險潛勢區 推免費篩檢拚根除

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣13日電）苗栗縣苑裡鎮被列為C型肝炎7級高風險潛勢地區，苗栗縣政府結合財團法人肝病防治學術基金會及醫院今天舉辦免費C型肝炎等篩檢，盼降低肝炎傳播及疾病風險。

衛生福利部國家消除C肝辦公室於民國109年1月間公布「全國各鄉鎮市區C肝風險潛勢等級」，苗栗縣苑裡鎮被列為7級高風險潛勢地區。苗栗縣長徐耀昌曾帶領縣內醫療院所及衛生單位宣誓達成2025年C肝根除目標。

苗栗縣政府衛生局日前新聞稿表示，108、109年結合肝病防治學術基金會資源在苑裡鎮辦理免費肝炎篩檢活動，發現苑裡鎮C肝陽性率12.36%，苑裡鎮「內區」10里達19.4%，治療率93.73%，治療成效良好，但其中內區8里30歲以上肝炎篩檢涵蓋率僅2成多。

苗栗縣政府衛生局今年再次結合肝病防治學術基金會，深入苑裡鎮山腳、泰田、舊社、社苓、上館、山柑、玉田及南勢里等高陽性8個里進行免費肝炎篩檢，期望透過篩檢早期發現、早期治療，降低肝炎傳播機會及肝硬化、肝癌風險。

衛生局表示，篩檢活動今天上午在社苓里活動中心、下午在山腳里慈護宮舉行，提供設籍或居住於苑裡鎮年滿30歲尚未篩檢的民眾免費篩檢，共計1000個名額。

衛生局指出，篩檢結果將於2週內出爐，若為B、C型肝炎陽性個案，後續會與肝病防治學術基金會合作安排腹部超音波檢查、衛教與後續追蹤及治療。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙今天告訴中央社記者，經近年努力，苑裡鎮的C肝治療率持續上升，期待可盡早從C肝高風險潛勢地區除名。（編輯：戴光育）1110313