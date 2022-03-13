海洋帶來能量 豐濱藝術家展現多元創作

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮豐濱鄉藝術家撒部．噶照致力創作，結合繪畫、雕塑、音樂完成5套藝術創作，呈現部落生活、生命經驗；透過藝術傳達海洋對海岸阿美族的重要性，也關注海洋環境議題。

撒部．噶照Sapud Kacaw 最新作品「海的訊息－O pasifana’ no riyar 」創作個展今天在豐濱鄉月洞對面的「項鍊工作室」舉行開幕茶會，展出結合壓克力繪畫、銅雕塑與音樂的5套創作，展期到5月13日，花蓮展覽結束後移到高雄科技大學展出。

撒部．噶照接受媒體訪問表示，2021年疫情期間，許多工作都停擺，但是他沒閒著，依然努力創作，透過創作將海洋、部落所給予的能量、訊息轉化成視覺、聽覺、心靈感官結合的作品。

其中「海的訊息」畫作配合一首「南風吹來」歌曲，他說，南風吹起的時候，爸爸要去海邊撒網，媽媽準備釀酒，海洋帶來很多訊息。

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撒部．噶照說，原本在北部做木工，2001年返鄉回到部落，也許是海洋的滋養，讓他創作能量大發，利用漂流木結合多元媒材創作許多大型裝置藝術；這次的作品不同於過去，利用銅雕的人物訴說部落的故事。

東海岸許多景點都可以看到撒部．噶照的作品，例如石門班哨角休憩區的新的裝置藝術、交通部東海岸國家風景管理處舉辦「大地藝術節」的參展作品等。（編輯：黃世雅）1110313