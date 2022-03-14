自然人憑證APP遭怨難用 徐國勇：立即改進

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（中央社記者陳俊華台北14日電）內政部推出「行動自然人憑證APP」，立委指出，民眾抱怨APP難用又不普及。內政部長徐國勇說，會針對問題做相關改進，跟電信業、金融業介接一段時間後，使用範圍會再擴大。

內政部2月推出「行動自然人憑證APP」，民眾首次使用APP時，需先到電腦登入「行動自然人憑證平台」，以實體卡註冊，未來就可以指紋或臉部辨識進行身分識別或網路簽名，報稅等政府服務就可免插卡、免帳號密碼。

立法院內政委會今天邀徐國勇列席，進行業務報告並備詢。國民黨立委鄭麗文質詢時指出，APP宣稱可以省掉插卡程序，但認證時卻又要先以實體卡在電腦認證，沒有「無卡化」，且效期只有一年，每年都要再次認證、APP更新後也要重新認證，讓網友罵翻。

徐國勇答詢時表示，只有首次使用時才要插實體卡，是為了再次確認身分；效期部分，一年期滿後，其實是可以展延的。

鄭麗文也說，目前APP的系統介接，前10名都是中央機關，例如財政部的所得稅申報系統，完全沒有看到地方政府；民眾也抱怨APP難用又不普及。

徐國勇表示，會根據鄭麗文的意見，針對這些問題做相關改進，因為APP推出時間短，但跟電信業、金融業都有相關介接，一段時間後，使用範圍會再擴大。

鄭麗文指出，內政部從2019年編列相關預算，從自然人憑證虛擬化、系統化等標案，3年時間決標金額超過新台幣5000萬元，卻還被嫌到不行，質疑中華電信弄出這樣的系統，內政部是誰核准。

徐國勇說，可能是標案名稱沒有寫得很好，事實上也包括實體卡維護費用；內政部資訊中心主任黃國裕則補充，APP前後費用不到200萬元。（編輯：張均懋）1110314