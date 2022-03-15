更多編輯台推薦新聞：
港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員
國際

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

3大電信災防訊息測試 16日上午八里登場

2022/3/15 11:39（3/15 11:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
3大電信業者將於16日上午10時在新北市八里十三行博物館周邊進行災防通報中英文訊息測試。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
3大電信業者將於16日上午10時在新北市八里十三行博物館周邊進行災防通報中英文訊息測試。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北15日電）國內3大電信業者今天宣布，將於16日上午10時在新北市八里十三行博物館周邊進行災防通報中英文訊息測試，周邊民眾若收到災防通報警示訊息，請勿驚慌。

為響應政府政策，確保災防系統通知更健全，電信三雄中華電信、台灣大哥大、遠傳電信今天宣布，將於3月16日上午10時在新北市八里十三行博物館周邊進行災防通報中英文訊息測試。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

電信業者表示，今年不定期針對全台或分區域實施災防告警訊息發送測試，配合災防主管機關在監測到災害時，可透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，讓民眾即早掌握災害資訊，採取應變措施。

業者說明，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務，若因天候不佳則順延至次週三，直至測試辦理完成。測試專用頻道於手機中為預設關閉，降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，收到測試訊息的客戶不需要緊張。（編輯：張均懋）1110315

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族