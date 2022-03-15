3大電信災防訊息測試 16日上午八里登場

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（中央社記者江明晏台北15日電）國內3大電信業者今天宣布，將於16日上午10時在新北市八里十三行博物館周邊進行災防通報中英文訊息測試，周邊民眾若收到災防通報警示訊息，請勿驚慌。

為響應政府政策，確保災防系統通知更健全，電信三雄中華電信、台灣大哥大、遠傳電信今天宣布，將於3月16日上午10時在新北市八里十三行博物館周邊進行災防通報中英文訊息測試。

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電信業者表示，今年不定期針對全台或分區域實施災防告警訊息發送測試，配合災防主管機關在監測到災害時，可透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，讓民眾即早掌握災害資訊，採取應變措施。

業者說明，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務，若因天候不佳則順延至次週三，直至測試辦理完成。測試專用頻道於手機中為預設關閉，降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，收到測試訊息的客戶不需要緊張。（編輯：張均懋）1110315