飼料漲豬農盼鬆綁廚餘管制 陳吉仲：目前不改變

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）俄烏戰爭提高飼料成本，媒體提問有豬農希望恢復防疫非洲豬瘟之前的廚餘飼餵方法。農委會主委陳吉仲說，使用廚餘的規定，目前不改變，但會強化共同蒸煮、飼料化後再用的對策。

陳吉仲今天出席「台灣寵物行銷趨勢論壇」接受媒體聯訪，做出以上表示。

陳吉仲說，使用廚餘養豬跟非洲豬瘟防疫比較有關，即便到上週，仍在中華郵政台中郵件處理中心發現來自泰國郵包裡頭的香腸驗出非洲豬瘟病毒，因此有關飼養199頭以下的畜牧場農民不得使用廚餘，以及目前有400多場使用廚餘，必須依照規定蒸煮過後才能使用的防疫對策，目前不改變，因為如此才能杜絕病毒進入豬場。

但他也說，有關推動共同蒸煮、飼料化後再使用，才會更安全的對策，會盡快提出強化執行的措施。

農委會畜牧處副處長江文全補充，農委會會就廚餘飼料化製作訂定配套，包括什麼樣來源的廚餘可以飼料化、處理過程必須符合的要件等基本規範；另有關共同蒸煮，可讓更多小場也能使用廚餘的對策，主管機關環保署已輔導地方政府執行，業界則希望擴大、多些據點。

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陳吉仲表示，黃豆、玉米是製作飼料的主要原物料來源，針對俄烏戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使得船運成本上漲，影響全球供應情況及價格波動，農委會已召開記者會說明過，未來半年黃豆、玉米的供應沒問題，價格方面會跟飼料業者充分討論，在不影響業者合理利潤下，讓價格相對穩定。

他並說，其次也會兼顧全國毛豬交易均價，維持在讓農民有合理利潤的區間。（編輯：張芷瑄）1110316