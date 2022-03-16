加速友善植物城市步伐 屏府發表「聽樹」專書

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屏東縣政府16日舉辦「聽樹」專書發表會，縣長潘孟安表示，近年縣府在學校及公共場域進行樹木體檢，加速屏東邁向友善植物城市的步伐。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月16日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東縣政府今天舉辦「聽樹」專書發表會，縣長潘孟安表示，近年縣府在學校及公共場域進行樹木體檢，加速屏東邁向友善植物城市的步伐，「聽樹」希望讓更多人聽懂樹的聲音。

縣府今天在麟洛鄉柚園發表「聽樹」專書，邀請林業上中下游的從業人員一同參與，並委託屏東科技大學森林系副教授陳建璋研究團隊，運用全國最先進的非破壞性檢測科學儀器檢測樹木的健康狀況。

潘孟安戴上聽診器聽，一旁樹專家解說指出，樹齡越輕，天氣越熱，聲音越明顯，這是樹木維管束輸送水分的聲音。首次聽到樹木心跳的潘孟安不斷驚呼。

潘孟安表示，縣府近年推動樹木友善環境，去年度全民造林、獎勵輔導造林、平地造林及友善環境生態造林總計面積達2148公頃，為全台之冠。

他說，近年也不斷修正各種林業政策，包括深化機關、學校、團體的專業技能、推動景觀樹木修剪教育訓練與認證制度、強化大眾對樹木保育的認識，並在縣轄206所高、國、中、小學校園、都會區公園綠地等重要場域內進行樹木體檢，加速屏東邁向友善植物城市的步伐。

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縣府花了1年的時間，企劃這本有關都市林的專書，潘孟安表示，「聽樹」希望引導民眾換位傾聽樹木在說些什麼、如何辨別樹木是否生病、該如何伸出援手，讓更多人聽懂樹的聲音，對身邊的樹木更加有感。

農業處長鄭永裕表示，這本專書收集了樹醫師、景觀樹木修剪師、樹木健康檢測專業人員，以及屏東不同領域職人，包括木植系手製耳環達人、休閒獨木舟製作達人、探索樹屋建築家、造炭再生黑金專家等。（編輯：謝雅竹）1110316

屏東縣政府16日舉辦「聽樹」專書發表會，縣長潘孟安（左）戴上聽診器聽，一旁樹專家解說指出，樹齡越輕，天氣越熱，聲音越明顯，這是樹木維管束輸送水分的聲音。首次聽到樹木心跳的潘孟安不斷驚呼。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月16日