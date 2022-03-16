科技農企業菁創獎 種毛豆靠雲端、蘭花可美容用

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農委會科技處16日在台北舉辦「2021科技農企業菁創獎頒獎典禮暨成果展」，農委會主委陳吉仲（前右9）出席表示，獲獎業者都是典範，可在全台推廣、到世界發展。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年3月16日

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）農委會今天頒發2021科技農企業菁創獎，從19家入圍中選出科技應用類4家、創新研發類5家獲獎及潛力業者4家。有毛豆農場將數據導入雲端平台，也有將蘭花萃取技術運用於美容保養品。

農委會科技處今天舉辦「2021科技農企業菁創獎頒獎典禮暨成果展」。農委會說明，菁創獎始於民國98年設立，從第3屆起區分為「科技應用」、「創新研發」兩類獎項，這次為第8屆，新增「潛力業者」類。

這次的菁創獎「科技應用類」得獎業者有4家，其中永鴻國際生技運用液化澱粉芽孢桿菌為基礎，開發出畜牧及水產養殖業的配方產品，創造更有效的經濟利益配方。

百賢農產則將智慧農業導入毛豆農場，採用土壤感測器、微氣象站等技術，並將數據導入雲端平台，隨時掌握毛豆生產關鍵數據，成為智慧農業4.0的前瞻應用典範。

萬生科技農業也是讓生產管理智慧化，其高度自動化環控蕈菇栽培流程包括全自動製包機、自走流水線、無塵室全自動上架下架機、全自動液態菌種接菌機及固定式液態菌種發酵槽等。

以及福壽實業轉型智慧工廠，將AI系統導入與自動化應用，並儲備數位轉型人才。

「科技應用類」有2家潛力業者，分別是使用紙缽技術培育種苗，讓根系發展快速又減少植株損傷，且品質高的台一種苗場，已獲得多國環境友善標章認證。另一家是峰漁公司，利用感測聯網可視化系統技術、病原快篩技術及智慧分篩計數系統，有效管控水質和減少人力成本，並將技術整合成「養殖全方位服務」。

其次是「創新研發類」有5家業者得獎，其中大益農業科技生產出水稻專用緩控釋肥料產品，針對台灣水稻生長特性，可達成一次水稻專用緩控釋肥料，搭配一次穗肥施用，即可滿足水稻全期生產所需，達到高效省肥省工。

安吉氣象決策資訊發展自動化運算系統處理，為農企業提供數位轉型服務。華剛茶業則運用茶園氣象監控預警及製程累積數據，加深茶葉品質標準化。興藝峰生技農業運用原創仿生科技農法系統，讓研發到銷售一條龍完備作業，並融入保健、預防醫學創新發展。

最後是蘭卉生物科技，利用專利技術，從蘭花種子萃取蘭花胚胎幹細胞，又稱蘭胚素，跳脫觀賞用蘭花框架，以農業基因體及創新技術，開發蘭花功效型原料，運用於美容保養品等生活產品，體現農業科技產業六級化。

而「創新研發類」的「潛力業者」也有2家獲選，其中春發成實業建立純種黑色種豬群系譜，並有效率建立生產與繁殖性能資料，為台灣唯一執行原生黑豬經基因定序及科學篩選的黑豬牧場。

另一家是鈜景食品企業，業者開發滴牛肉精標準作業流程，有效排除動物性用藥污染風險，並採冷藏鏈控管原料肉品質，深具市場獨特創新性。（編輯：陳政偉）1110316