大學賣學習歷程課違招生倫理 北科大懲處3人

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（中央社記者陳至中台北17日電）全教總日前指北科大將學習歷程以商品形式販售，違反招生倫理，校方馬上為課程設計不當致歉。教育部今天證實，北科大已給予進修部主任等3人「大過」等不同程度懲處。

全國教師工會總聯合會本月7日召開記者會指控，台北科技大學涉及將學習歷程以商品形式販售，設計「備審資料與面試準備」、「書面備審資料設計」、「設計作品衝刺營」等5天課程，每期收費新台幣6000元加上2000元雜費。

北科大第一時間便向社會大眾致歉、將課程下架，並解釋是推廣教育中心人員在校內審核機制尚未完成時，逕自將課程上傳公告。教育部長潘文忠10日在立法院教育及文化委員會被多名朝野立委質詢此事，強調會嚴懲各校違反招生倫理的行為。

教育部今天以文字訊息回應媒體指出，北科大已依照人事法規和行政程序，懲處進修部主任、推廣教育中心主任、專案經理3人，最重遭記大過。

北科大同時也提出精進措施，將對規劃招生倫理、文宣課程設計等，對全校各單位人員重新教育訓練，並重申如有違反，將給予最嚴厲懲處。

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另外，北科大作為技專校院招生策略委員會主任委員學校，卻自己違反招生倫理，也是外界撻伐的焦點。教育部解釋，主委是由各校委員互推選出，事涉大學招生自主，教育部予以尊重。

教育部表示，已於本月9日發函各大專校院，嚴正要求各校謹守招生倫理，如有違反狀況，除追究相關人士責任，也將納入審查學校招生名額總量及相關獎補助款的參據。（編輯：陳仁華）1110317