雞肉進口減少 農委會：國產量沒減、庫存供應足

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）自美國雞肉進口量減少，國內白肉雞價、量受關注。農委會主委陳吉仲今天表示，進口的是腿、翅等部位，跟國產全雞不同，且國產量沒減少，仍8萬公噸庫存，供應充足，價格也尚穩定。

立法院經濟委員會今天邀請陳吉仲就「農業淨零排放現況、展望以及達成農業部門負碳排之可能性評估」進行報告，並備質詢。會後受訪時，做出以上表示。

陳吉仲說，國人每年對雞肉的需求量77萬公噸，其中白肉雞占41萬公噸，進口量則占總需求量的2成7左右，產品類別以腿、翅等部位肉為主，主要來自美國。

他並說，最近3週白肉雞產地價每台斤從31元變成32元，還算穩定；而且國產冷凍雞肉有8萬公噸庫存量，夠用1到2個月，所以目前供應充足；加上國產白肉雞生產正常、生產周期快，若要增產，不到2個月就能屠宰上市因應。

根據官方進口統計數據，108年進口雞肉21.2萬公噸，109年25.2萬公噸，110年明顯減少至17.6萬公噸。

農委會畜牧處補充，今年1、2月白肉雞上市屠宰量共3880萬隻，去年同期為3770萬隻，產量未減少，還略增一些；最近產地價每台斤在30到32元間，漲1、2元跟近來飼料上漲有關。

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關於美國進口量為何減少，畜牧處說，跟近期美國產地陸續爆發禽流感疫情必須撲殺有關。不過去年全年進口量就比上一年度減少，產業界分析，跟國際貿易、航運作業及成本受防疫影響有關，會讓貿易商評估成本變動，而減少輸入，改以國產白肉雞補充。

至於目前白肉雞產地價每台斤32元，相較近10、20年來，處於高點。產業界說，價格波動有時跟物價長期走勢有關，近期漲1、2元，主要跟飼養成本上漲有關，生產者要有合理利潤，才會繼續生產。（編輯：陳政偉）1110317