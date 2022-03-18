防青少年好奇誤用毒品 台東供家長免費快篩試劑

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近年毒品包裝型式多樣，青少年易因好奇心而誤用毒品，台東縣衛生局提供免費毒品快篩試劑給有疑慮的家長領取，協助青少年脫離毒害。圖為新興毒品毒咖啡包。（台東縣衛生局提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月18日

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）近年毒品包裝型式多樣，有裝成咖啡、有的像糖果，青少年易因好奇心而誤用毒品，台東縣衛生局提供免費毒品快篩試劑給有疑慮的家長領取，提早發現問題，協助青少年脫離毒害。

台東縣政府衛生局心理衛生及檢驗科今天發布新聞稿表示，近年毒品包裝型式多樣讓人難以察覺，青少年易因好奇心而誤用毒品，且內容物多為複數物質混合，其危險性或致死率難以預估。

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為喚起家長重視青少年藥物濫用情況，台東縣衛生局提供免費快篩毒品試劑給有疑慮的家長，藉此提早發現相關問題，並視需要轉介相關資源，給予專業戒癮諮詢及醫療協助，協助青少年脫離毒品危害。

衛生局表示，若家中有同住未滿18歲青少年，家長、親屬或監護人有毒品藥物使用上的疑慮需求，可前往衛生局毒防中心領取免費快篩毒品試劑與諮詢，並請攜帶戶口名簿 （家長、親屬或監護人須同一戶籍）以及身分證件，或其他可以證明為同住未成年的監護人證明及身分證件，經衛生局毒防中心諮詢後，須填寫家長同意書，並由專人針對「領取試劑前您要先知道的事」進行衛教及相關醫療轉介資源。（編輯：陳政偉）1110318