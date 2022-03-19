天氣濕熱分泌物變豆腐渣 當心陰道炎找上身

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（中央社記者張茗喧台北19日電）春分時節氣候潮濕悶熱，女性陰道感染黴菌患者也大增，可能出現類似豆腐渣狀分泌物、搔癢難耐，婦產科醫師王呈瑋除呼籲儘快就醫，也建議多運動並用溫熱水泡腳，增進體內循環。

時序進入春天，不僅氣候不穩定，時不時下雨也會讓環境變得潮濕悶熱，女性婦科疾病恐上身。

婦產科診所醫師王呈瑋今天透過新聞稿指出，根據以往經驗，每到這時節，因陰道感染黴菌而就診的女性平均增2到3成，多數都是念珠菌感染導致發炎、搔癢難耐。

王呈瑋解釋，正常女性陰道的分泌物是無色、無味且清澈的，一旦感染白色念珠菌引起發炎，分泌物就會呈現白色濃稠狀，有些甚至會像塊狀的豆腐渣或起司狀。

不只如此，王呈瑋指出，除了分泌物異常、出現惡臭，外陰部也可能搔癢或紅腫出血，尤其排尿或性行為時感到疼痛，呼籲有類似症狀女性務必儘速就醫。

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想預防黴菌感染，平時提升免疫力最重要，王呈瑋說，經常熬夜、處於高壓環境，身體的免疫力容易遭到破壞，增加陰道感染發生風險，平時也應維持運動習慣，運動時穿著寬鬆、通風的衣服，避免太貼身，增加私密部位摩擦。

王呈瑋表示，若女性經常月經失調、經痛、分泌物多，也可能和子宮怕寒冷有關，不妨試試以溫熱水泡腳，藉以活絡、增進體內循環，幫助排出體內毒素，達到暖宮目的。（編輯：張芷瑄）1110319