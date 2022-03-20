原民生活館產售酒品爭議 花蓮縣府：輔導合法

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花蓮縣光復鄉太巴塱紅糯米生活館販售「黑糯米露」，被縣政府以「菸酒管理法」開單舉發，部落青年20日召開記者會，喊出「我要找回曾經，你只看到酒精」口號，抗議縣府不尊重原民文化。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月20日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮光復鄉太巴塱紅糯米生活館販售「黑糯米露」，被縣政府以「菸酒管理法」開單舉發，部落青年認為打壓原民傳統文化；縣府財政處今天回應，將輔導申請設立及許可執照。

今天部落青年召開記者會，喊出「我要找回曾經，你只看到酒精」口號，抗議縣府不尊重原民文化。太巴塱社區營造協會理事長、紅糯米生活館負責人蕭明山（Kanew Ipay）說，近年部落青年極力投入文化復振工作，發展相關農產品，同時傳承部落長輩酒釀知識。

遭查扣酒釀，是由青年以有機種植，讓部落老中青的團隊分工、凝聚，結合部落婦女手藝釀製，且在2年前生活館就開始販售。疑遭檢舉，縣府財政處16日派員稽查，現場查扣2瓶紅糯米酒釀並開單舉發，也因而嚴重打部落士氣。

對此，花蓮縣政府財政處發布訊息指出，按行政院訂頒「菸酒管理法」第6條規定，未取得許可執照產製酒類，即為私酒；若又涉及販售，分別處以新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，以及3萬元以上、50萬元以下罰鍰的行政裁罰。

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財政處表示，原住民部落有產製酒品自用習俗，若已申請許可執照具產製業資格者，所產製酒品為合法；若未具備資格而自釀酒品公開販售，涉有對價關係，不屬自用則有違「菸酒管理法」。

為避免部落鄉親未諳規定而觸法受罰，將再加強對各部落宣導，並依「農民或原住民製酒管理辦法」及「農村酒莊輔導作業要點」相關規定，輔導部落鄉親向財政部國庫署，申請製造業者設立及許可執照。（編輯：孫承武）1110320