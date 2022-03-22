緬懷全台最資深代書遺風 台南退休師編撰盼傳承

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台南市退休教師賴哲顯（左）編撰「松鶴雲高–孫江淮先生的風姿」一書，22日捐書給善化區7所國小，善化國小校長黃莉雯（右）代表接受。中央社記者楊思瑞攝 111年3月22日

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南善化國中退休教師賴哲顯蒐集號稱全台最資深代書的孫江淮生前照片及事蹟，編撰「松鶴雲高–孫江淮先生的風姿」一書，今天在善化國小發表，並捐書給在地7所國小提供閱讀。

賴哲顯在新書發表會致詞表示，孫江淮在日治時期通過當時「台南州第一屆司法代書人考試」，並在善化開館執業，可稱為全台最資深的代書；台灣光復後，因政府經費短缺，孫江淮邀集地方仕紳出錢出力，設立當時的善化初中，讓地方學子可就近上學。

賴哲顯說，孫江淮一生經歷豐富、精彩，在105歲時開始學習書法，每天清晨5時起床習字，孫江淮於2013年病逝前的幾年間，他幾乎每天都會前往陪伴，培養出深厚交情，因敬佩人格與風骨，特別收錄孫江淮生前的照片與相關事蹟，編撰成書緬懷。

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善化國小校長黃莉雯代表善化區7所國小接受賴哲顯捐贈新書，黃莉雯表示，善化國小將把獲贈的新書編入圖書館，供學生借閱，希望學生能學習孫江淮的風骨，熱心公益，為自己家鄉貢獻心力。

孫江淮生平熱愛文史，從日治時期起收藏許多珍貴史料、街景照片，並在2007年將畢生收藏的30多箱文書、1700多張照片捐給中央研究院台灣史研究所，中研院台灣史研究所並在2008年以「代書筆、商人風：台南善化百歲人瑞孫江淮檔案特藏展」為主題，舉辦一系列展覽相關活動。（編輯：戴光育）1110322