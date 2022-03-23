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台南捷運系統整體路網 交通部核備規劃報告

2022/3/23 16:47
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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市政府積極規劃台南捷運系統整體路網，交通部昨天核備規劃報告，代表中央同意台南捷運建設相關架構，市府視為這是台南捷運再邁進的重要里程碑。

交通部昨天同意核備台南捷運系統整體路網規劃報告，台南市長黃偉哲希望中央盡速匡列台南捷運相關經費，加速提升台南交通機能，兼顧城市未來發展。

黃偉哲表示，中央核備台南捷運系統整體路網規劃，奠定大台南捷運系統發展藍圖，更讓台南捷運建設往前跨出一大步，市府後續將加速推動規劃作業，儘速提報中央審議，爭取捷運建設早日實現。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市捷運系統整體路網共規劃12條路線，其中，優先路網6條，包括深綠線、黃線、藍線、藍線延伸線、綠線、紅線，總長度99.4公里。

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目前，第一期藍線、藍線延伸線、綠線及紅線，辦理規劃作業中；另因黃偉哲重視府城、南科及沙崙三核心生活圈的交通鏈結優化，路網規劃納入深綠線及黃線，將塑造科技生活新廊道，帶動都會區發展。

交通局表示，南科、沙崙是台南產業發展雙引擎，將為台南增加8萬5000個就業機會，每年貢獻產值逾新台幣1兆元，透過台南捷運強化雙引擎交通鏈結有其必要性及急迫性，交通局已準備啟動深綠線規劃作業，後續將配合捷運整體進度，適時爭取經費辦理黃線規劃作業。（編輯：陳清芳）1110323

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