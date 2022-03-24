銀河系巨大泡泡之謎 清華：源自黑洞能量噴發

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國立清華大學天文所助理教授楊湘怡（圖）與國際團隊利用電腦模擬，證實過去天文學家觀測到銀河系2組巨大的泡泡，是260萬年前超大黑洞能量噴發所產生。這項研究成果也登上了國際頂尖期刊自然天文（Nature Astronomy）。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月24日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）國立清華大學天文所助理教授楊湘怡與國際團隊利用電腦模擬，證實過去天文學家觀測到銀河系2組巨大的泡泡，是260萬年前超大黑洞能量噴發所產生。

楊湘怡今天透過校方發布的新聞稿表示，國際天文學家在2010年利用費米伽瑪射線望遠鏡發現銀河系中心有2個巨大的泡泡，以銀河系盤面為中心上下對稱，命名為費米（Fermi）泡泡。

楊湘怡說，當時天文界就對於費米泡泡的形成原因爭論不休，一派認為是黑洞的能量噴發造成，另一派則主張是超新星爆炸產生的星系風。

楊湘怡指出，2019年天文學家發射了另一個義羅西塔X射線望遠鏡（extended ROentgen Survey with an Imaging Telescope Array），很快就觀測到與費米泡泡形狀相近，但更巨大、上下對稱的2個泡泡，稱之為義羅西塔（eRosita）泡泡。

楊湘怡說，她與國際團隊合作，將最新的義羅西塔望遠鏡觀測數據輸入電腦進行流體力學模擬，發現與黑洞噴流的氣體溫度、密度變化相符，證實費米泡泡和義羅西塔泡泡是同一個黑洞噴流事件造成，噴出的泡泡內圈是黑洞噴出高能粒子放出的伽瑪射線，外圈則是氣體震波釋出的X射線。

楊湘怡解釋，當銀河系中心的黑洞吸收1萬至10萬倍的太陽質量物質，其實只有一小部分被吃進連光都無法逃逸的區域，多數的物質還是會被吐出來，與磁場交互作用，以接近光速向外噴流，並把銀河系的氣體向外排開，形成巨大泡泡。

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楊湘怡說，形成這2組巨大泡泡的高能粒子與震波目前仍以每秒1500公里的超高速向外擴張，並逐漸朝我們身處的太陽系而來，但需要好幾百萬年才會抵達地球，暫時還不用擔心。

清華大學表示，由清華與美國密西根大學（University of Michigan）、威斯康辛大學（University of Wisconsin）天文學家組成的跨國研究團隊，揭開了銀河系巨大泡泡成因之謎，這項重大的天文研究成果也登上了國際頂尖期刊自然天文（Nature Astronomy）。（編輯：方沛清）1110324