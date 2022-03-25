1月行動通訊申訴比去年同期微增 連線卡卡占比近6成

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（中央社記者蘇思云台北25日電）NCC最新公布1月行動通訊申訴量為436件，跟去年同期相比，整體申訴量微幅年增4%，其中，通訊連線品質類占申訴總量近6成。

國家通訊傳播委員會（NCC）24日公布今年1月通訊消費申訴分析報告。1月行動通訊申訴量（包含4G與5G）以通訊連線品質類案件數最多，共260件，占比59.63%，其次為申裝、異動、續約類，共50件，占比11.47%。

NCC統計顯示，五大電信業者1月申訴量整體年增率為4%。其中，台灣之星、亞太電信、中華電信分別增加42%、31%、4%，遠傳電信、台灣大哥大分別減少16%與20%。

在通訊連線品質改善部分，中華電信指出，持續優化網路品質與設法提升涵蓋站台容量，疏解尖峰壅塞狀況。基地台部分，持續跟居民溝通，拆除前預先調整周邊站台補強涵蓋，並提早進行尋覓替代站台與建設事宜。此外，針對訊號不佳，提供信號改善設備或Wi-Fi Calling服務，補強室內通訊品質。

在申裝、異動與續約部分，亞太電信表示，會充分在官網揭露產品資訊，讓消費者了解；同時，也會說明清楚專案內容、合約條文、資費、優惠與限制，並確認取得客戶同意。

NCC表示，為提升服務品質、減少申訴案件數量，持續跟電信業者召開「討論業者客服處理申訴案件事宜」會議，要求業者共同提出解決方式，以降低客訴案件數量。（編輯：林淑媛）1110325