尖石國中校舍老舊將重建 打造安全就學環境

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新竹縣尖石國中因校舍老舊，且教學空間與耐震係數不足將重新整建，工程25日動土，縣長楊文科（後左4）也到場祝福工程順利，擬新建18間教室，預計民國112年6月底完工。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月25日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣尖石國中因校舍老舊、且教學空間與耐震係數不足，重新整建工程於今天動土。尖石國中校長彭清宏說，盼校舍重建後，打造安全就學環境，也吸引更多原鄉學生在地就讀。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，尖石國中原有校舍為老舊建築，位在山坡地勢，校舍耐震係數不足，透過老舊校舍整建工程，將能改善校舍耐震補強係數與教學空間不足問題，預計將新建18間教室，而學校外觀設計融入原民文化特色，預計明年6月底完工。

彭清宏說，新建校舍建築設計融入泰雅族原民文化，並配合原有校舍建築設置，以廊道連結新校舍，建立無障礙環境友善校園。

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他說，泰雅傳統服飾圖紋顏色及祖靈之眼，將呈現在立面色塊及金屬隔柵上，建築量體配合斜屋頂設計，有泰雅族傳統瞭望台屋頂造型意象，並利用既有校舍外牆整修成山形木格柵，作為未來校門入口意象。

彭清宏指出，這幾年經過教育部、縣府等各方的挹注，學校興建風雨球場，並在去年暑假完成宿舍修繕，內部設施燈光、冷氣等，煥然一新，給學生「在家的感覺」，再也不需每天長途跋涉回家，期待校舍完工後，吸引更多原鄉孩子選擇在地就讀。（編輯：方沛清）1110325