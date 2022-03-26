慶祝廣播節 蔡總統盼廣播人讓台灣「聲聲不息」

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總統蔡英文26日到台北二二八紀念館出席111年廣播節慶祝活動時表示，儘管現在網路新媒體發展迅速，但廣播在台灣人生活中仍占有重要地位；廣播擁有閱聽使用門檻低、擴散強度高的特點，都讓它成為人們生活中不可或缺的傳播媒介。中央社記者王飛華攝 111年3月26日

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（中央社記者王寶兒台北26日電）今天是廣播節，中華民國廣播商業同業公會邀請眾多廣播人齊聚一堂，總統蔡英文也與會，除感謝每一位廣播人的付出與努力，也期待廣播人未來用聲音持續讓台灣「聲聲不息」。

中華民國廣播商業同業公會今天下午在台北228紀念館戶外廣場舉行「111年廣播節慶祝活動」。228紀念館前身為台北放送局，別具時代意義。

蔡總統致詞表示，在過去箝制言論的年代，廣播電台是許多人用母語發聲、表達意見的重要管道，透過廣播，人們努力實現言論自由。蔡總統說：「相信大家也都記得，金龍少棒隊爭奪世界冠軍時，我們守在收音機旁，一起加油、一起歡呼。廣播不僅陪伴我們走過台灣的歷史發展，也記錄台灣的精彩瞬間。」

蔡總統認為，2022年的今天，雖然網路新媒體發展迅速，但是廣播依然在台灣人的生活中占有重要的地位。無論從救災、防災的角度，或是媒體平權的理念，廣播有著閱聽使用門檻低、擴散強度高的特點，都讓它成為人們生活中不可或缺的傳播媒介。

中華民國廣播商業同業公會理事長張田黨致詞表示，台灣的廣播不但語言多元，不同規模的大中小功率電台各有不同的內容與特色，廣播仍是民眾最主要的消息來源和精神依靠，更可以說「台灣廣播的多元發展，就是台灣民主的代表」。

「111年廣播節慶祝活動」中，包含國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、文化部長李永得、桃園市長鄭文燦、民進黨立委吳玉琴等人也共同與會，和蔡總統一起啟動慶祝儀式。

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中央廣播電台應中華民國廣播商業同業公會及中華文化總會邀請，企劃製作「聲動廣播史．世紀大會師」15分鐘特別節目，以5個段落串聯起台灣廣播近百年的演變，從賣藥廣告播到校園民歌，以此慶祝廣播節。

「聲動廣播史．世紀大會師」將在今晚7時於全台廣播電台串聯播出。央廣也同步透過中短波頻率、社群平台及官網Live廣播向全球傳送，並邀請合作電台包含美國德州中文台、美國休士頓時代華語電台、美國LA KAZN 1300及加拿大滿地可中文台於當地播出。（編輯：張雅淨）1110326

「聲聲不息–中華民國111年廣播節慶祝活動」26日下午在台北二二八紀念館前廣場舉行，文化部長李永得出席與會並致詞。中央社記者王飛華攝 111年3月26日