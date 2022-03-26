金門何厝 社區小農主打蘿蔔乾地瓜餅

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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門縣金沙鎮何厝社區今年蘿蔔盛產，社區媽媽開發醃製蘿蔔乾，將以優惠價與鄉親分享；對於社區主打農作地瓜，邀請西點烘焙師傅研發地瓜餅，未來盼為金門開發新伴手禮。

何厝聚落導覽資料，何厝位於太武山騎馬嶺西北麓下，村落中多數家屋順地勢興建，由於地面呈波狀起伏，狀似覆瓦，家屋建於其上，民間稱為「瓦厝」。由於閩南語「瓦」、「何」音近，且何氏為村中大宗，一般寫作「何厝」。

小小的何厝村散布七口池塘，居民稱七星池、七星潭。何厝社區發展協會總幹事王綉菊今天受訪表示，社區向勞動部申請的多元就業開發方案「走訪七星農場&番薯故事館計畫」已進入第3年，目標在整理七星農場蔬菜區及蕃薯示範栽種區，也已逐漸展現成果。

王綉菊說，早年何厝就是金沙鎮蔬菜主要供應地，除了知名的地瓜，還有高麗菜、花椰菜和蘿蔔等冬季蔬菜，只是多為當地居民退休自種，規模不大。社區去年透過小農契作蘿蔔，500平方公尺農地今年收成近900斤，堪稱豐收，讓社區婆婆媽媽十分振奮。

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由於蘿蔔吃不完，大家下午齊聚社區「番薯故事館」，用簡單的砂糖、鹽醃製蘿蔔乾。王綉菊介紹蘿蔔乾簡單食用方法，加點醋就成了酸蘿蔔；想吃辣的，加點辣油即可；要不炒個「菜脯蛋」也是不錯吃法。對於這次初次試作蘿蔔乾，王綉菊說，將以優惠價與鄉親分享，有需要民眾可以和社區聯絡。

另外，王綉菊說，何厝社區主打農作仍是地瓜，近來邀請西點烘焙師傅研發地瓜餅，預計4月中亮相，盼在菜刀、貢糖以外，能為金門開發新伴手禮。而民國30、40年代，村中盛行釀製地瓜酒，將成立地瓜酒工坊，再現地瓜酒工坊街景是社區努力目標。（編輯：孫承武）1110326