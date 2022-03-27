助原住民族語扎根 沉浸式族語課程計畫申請開跑

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（中央社記者許秩維台北27日電）教育部今天表示，111學年度沉浸式族語課程計畫申請即日起開跑，希望國中小透過原住民族語、國語的雙語協同教學，於課堂營造族語學習環境，推動原住民族語扎根。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為落實「原住民族語言發展法」及推廣原住民族語，自民國108年起辦理「國民中學及國民小學沉浸式族語課程計畫」，鼓勵學校依學校環境特色集合社區部落資源，規劃「聽」與「說」的沉浸式族語課程環境，將族群文化落實於生活。

國中小沉浸式族語課程實施計畫可參與對象包含原住民重點學校、原住民學生人數達20人以上、達學校學生總數1/5以上的都會型學校或曾辦理夏日樂學原住民族語活動課程、語文主題式課程、國中小沉浸式族語課程、沉浸式族語幼兒園等計畫的學校。

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國教署提到，此計畫辦理至今，參與學校已從10校增加至19校，有學校透過創客教育課程，讓學生發掘原民文化的新創性及語言的傳承性，也有學校以認識當地部落為主軸，結合在地部落故事、傳統文化圖騰及部落菜園等，營造在地沉浸式族語學習環境。

為了讓縣市及學校對「國民中學及國民小學沉浸式族語課程實施計畫」申請流程及內容更了解，國教署已於3月23日及3月25日辦理2場次說明會，希望共同為孩子營造友善多元的族語學習環境。（編輯：陳仁華）1110327