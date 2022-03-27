「法窗輕拍案」新書揭露庭上博弈 盼成互動窗口

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（中央社記者蘇木春台中27日電）律師常照倫出版「法窗輕拍案：那些你不可不知的法庭博弈」新書今天發表，他指出，律師被稱是天使也是魔鬼代言人，希望用這本書，讓司法界與社會、民眾間開一個互動的窗口。

常照倫在司法界30年，他的新書「法窗輕拍案」以現身說法形式呈現，內容有對司法界的期許、司法體制的反省，也刻劃1名資深律師在個案中與當事人諮詢的互動思考火花，其中有商戰風雲、家族產業傳承糾紛、母子夫妻的親情流露等，記錄法庭的現實攻防。

新書發表會今天在台中律師公會舉辦，台中市副市長令狐榮達、台中市政府法制局長李善植、台中律師公會理事長盧永盛、時報文化出版企業公司董事長理趙政岷、前台中縣議長林敏霖等人皆出席，會中常照倫並捐贈100本給律師公會。

常照倫接受媒體聯訪時表示，律師在社會上是具爭議的，從不同角度來看，被稱是天使也是魔鬼代言人，希望用這本書，讓司法界與社會、民眾間開一個互動的窗口。

常照倫說，近年政府在司法改革制度上做很多調整與鼓勵，但以多年在法院第一線從事司法工作的經驗，始終認為司法改革很重要但並不絕對，真正能夠提升社會大眾對司法的信心，仍然是司法工作人員，包括法官、檢察官與律師等，站在第一線的個案上，實踐正義與司法價值，才是最重要的。

令狐榮達致詞時表示，律師是非常重要的工作，他從小對法律攻防就很有興趣，他雖非從事相關工作，但在外交工作崗位時，也常需要協助法律工作，法律常有很多人意想不到的問題，時常有人批評恐龍法官，但這是很狹隘的說法，需要多方面去看事情。

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李善植說，一般法律人寫的法律書籍，大多是專業理論，或是法律問題分享，但這本書常照倫描述法律人生經驗，不管是法律專業人士，或是一般民眾都很適合閱讀，從中不只可以了解法律知識，也分享生活經驗與面對問題的態度。

盧永盛認為，民眾上法庭面對攻防，有很多「眉角」瞬息萬變，律師就是最好的嚮導，這本書在法庭攻防上切中很多重點，但採取小說式寫法，很適合一般民眾閱讀。（編輯：戴光育）1110327