科博館鳥瞰、環境劇場將謝幕 4/1起告別演出

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國立自然科學博物館的鳥瞰劇場（圖）與環境劇場，將於5月2日謝幕，4月1日起展開1個月的告別演出，精選4部歷年來受歡迎的影片輪播。（科博館提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月29日

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）國立自然科學博物館的鳥瞰劇場與環境劇場，30年前引進時是獨步全球的先進科技，如今將於5月2日謝幕，4月1日起展開1個月告別演出，未來將打造全新「礦物廳」，盼成為新亮點。

科博館今天在新聞稿中表示，走過近30年的鳥瞰與環境劇場將劃上休止符，4月1日起展開為期1個月的告別演出，各精選4部歷年來受歡迎的影片輪播。

兒童節連假將至，4月4日當天12歲以下觀眾憑證免費進入展場，把握倒數時光，再次感受2座劇場獨一無二的觀影體驗。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，環境劇場、鳥瞰劇場位於地球環境廳，由創館館長漢寶德在1993年引進，30年前皆是獨步全球的先進科技，至今累積超過300多萬觀賞人次。

焦傳金指出，科技日新月異，空拍機及縮時攝影技術盛行的今日，2座劇場因設備機齡、放映規格、片源受限等因素，5月起將正式退場，原劇場空間將打造全新「礦物廳」，可望成為科博館新亮點。

科博館劇場科長林志隆也說，30年前還沒有無人機，也沒有可以遙控自動攝影的技術，以「鳥眼」俯瞰大地的視角是人們從未有過的體驗，因此一推出就廣受民眾喜愛。

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林志隆表示，這個劇場初期使用膠卷影片，2013年改成數位投影，近年因放映結構特殊，影片需符合圓形畫面、90角度垂直俯視無方向性拍攝，片源越來越稀少。有觀眾得知劇場即將退場與館員分享說，還記得第1次看「鳥瞰龜山島」，畫面效果真的非常壯觀。

焦傳金指出，劇場謝幕後將逐步拆除，打造「礦物廳」常設展廳，展示空間約610坪。科博館地質學組自創館以來，蒐藏礦物及岩石標本2萬餘件，預計精選2000多件亮點標本介紹礦物演化、晶體之美、台灣寶藏等，全新展廳緊鑼密鼓籌備中，敬請期待。（編輯：郭諭儒）1110329