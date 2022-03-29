再利用原料有疑慮 麥寮風機及土堤環評案再審

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（中央社記者張雄風台北29日電）為增加陸域風電發電量，麥寮六輕園區提增設風機組及土堤新建工程環評案。然而環委指開發單位所使用土堤的再利用原料尚未獲經濟部核准，需補充更具體科學證據及規劃，本案建議補正後再審。

行政院環境保護署今天召開「麥寮風力發電機組及西北土堤新建工程計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。

開發單位表示，本案預計在六輕園區內設置風機6部，總裝置容量為12至27MW，施工期程約1至1.5年，完工後供電對象為台電、麥寮自用或轉供客戶；另設置防風砂土堤1座，依據成功大學模擬攔砂效果，以長度2公里、寬度90公尺、高8.5公尺效果最佳，施工期程約4年。

開發單位指出，防風砂土堤將使用水化石膏為主，是以再利用程序與膠結材料加工製成低強度混凝土（CLSM），作為堤心材料使用，促進廢棄物生命週期延長並有效資源化。

然而包括環評委員、雲林縣環保局都對水化石膏有疑慮，主因是水化石膏目前並非經濟部核准的再利用材料；也有環委質疑，水化石膏可能沒辦法達最穩定狀態，大氣中的二氧化碳、二氧化硫，可能會與水化石膏作用變成真的石膏、或是石灰石，原來土堤的功能就會損失。

開發單位解釋，水化石膏成分包含水泥、煤灰、水等混合，如低強度混凝土；預計今年會向工業局提「事業廢棄物再利用管理辦法」審查，待核准後再施工；在土堤部分是有3層結構，包含底層以不透水布阻絕、堤心則是水化石膏、表層再鋪設黏土及植生土壤。

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環委也提到，目前規劃第1、2號風機的位置可能會造成鳥類、蝙蝠撞擊風險，如果能夠減少設置或避開會很好；不然開發單位應重新調查鳥類、蝙蝠的資料彙整分析，新設風機與現地原風機所形成的風牆有什麼交互影響，現在的資料沒辦法說服委員。

另外，環委也要求加強土壤及地下水監測、補充土堤表面植生及防風林規劃，也要求具體說明風機葉片除役後循環回收、再利用的規劃作法。本案建議補充修正後再審。（編輯：張芷瑄）1110329