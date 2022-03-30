想每年陪孩子過兒童節 鋼鐵媽勇抗大腸癌第4期

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）40歲周小姐是育有一女的鋼鐵媽，3年內大腸癌復發、又確診乳癌，大腸直腸癌第4期的她歷經4次開刀、化療合併標靶接力治療，以「想每年都陪孩子過兒童節」為信念勇敢抗癌。

據衛生福利部國民健康署108年癌症登記資料，大腸直腸癌蟬聯14年癌症發生人數之冠，108年的新個案數目為1萬7302人，換句話說，每30分22秒就有1人確診，大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪在今天記者會中提醒，定期大腸癌篩檢，早期發現與治療，可提高患者存活率。

大腸直腸癌成因2成與家族遺傳、基因有關，8成是則與年齡、肥胖及飲食、生活習慣等後天因素，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的影響，台灣大腸癌篩檢量明顯降低，楊純豪說，據統計發現，110年大腸癌篩檢量較109年降低，估計少篩檢出680名患者。

疫情時代，民眾到醫院接受篩檢意願降低，導致早期個案減少，楊純豪表示，據健保大腸鏡申報資料，109年與108年相比，大腸鏡檢查及切除等治療診斷減少約8%、大腸癌手術減少約5%，擔心未來幾年晚期確診患者恐增加。

台北榮民總醫院外科部大腸直腸外科主治醫師黃聖捷也說，在門診中也發現，COVID-19疫情下影響2成大腸癌患者治療延誤，一般民眾因為擔心罹患染疫，所以不敢至醫院篩檢、就醫，容易錯過早期發現機會，原先篩檢出異常者後續檢查如大腸鏡、電腦斷層的時程延後。

至於大腸直腸癌患者，第1至3期患者以手術切除治療為主，患者心態上較不會拖延；第4期患者2至3週需回診接受化學與標靶治療，治療期間抵抗力弱，擔心會演變為重症，不敢與人群接觸和回診，導致疾病惡化與控制不佳。

黃聖捷說，在台灣民眾第2劑疫苗覆蓋率已達近8成，防疫也要防癌，應定期篩檢、穩定治療。標靶問世後第4期已非末期，有多種治療武器，據北榮數據，透過不同化學跟標靶的組合反應率到達6至7成，第4期患者5年存活率接近2成，且接力治療使用越多種的標靶藥物，患者存活期越久。

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楊純豪提醒，腸癌照護秘訣之一就是警覺大腸直腸癌高風險症狀，當出現常見3大自覺症狀，包含腹脹腹痛、血便帶有黏液及明顯排便習慣改變，如一下子腹瀉，一下便祕，務必提高警覺，其他高風險症狀還有大便變細小、體重莫名減輕、貧血及可觸摸到腫塊。

定期篩檢同樣不可少，楊純豪建議，一般民眾在50歲以後可每2年一次糞便潛血檢查，陽性者建議應進行大腸鏡檢查；具大腸癌家族史，40歲後每5年大腸鏡檢查；遺傳性非息肉性大腸癌患者民眾，20至25歲起每2年接受一次大腸鏡檢查。（編輯：方沛清）1110330