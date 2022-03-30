紓困振興預算只到6月底 交部轉達旅遊業意見

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（中央社記者余曉涵台北30日電）觀光局今天晚間說，交通部長王國材與旅遊業者見面，強調政策已到振興階段而非持續紓困，行政院的紓困振興預算至今年6月底，交通部會協助轉達業者希望貸款寬限期展延、持續薪資補貼等意見。

交通部長王國材與觀光局長張錫聰今天與旅行公會全聯會、旅行業品質保障協會及六都一省旅行公會代表座談，並就產業現況交換意見。

觀光局說，會中旅行公會代表提出多項建議，包含振興國內團體旅遊方案、展延觀光產業融資信用保證貸款及利息補貼；此外，旅行公會也表達希望政府持續提供薪資補貼至國境解封等多項建議。

針對旅行業者最關心的持續提供薪資補貼至國境解封，觀光局指出，王國材在會中表達目前政府的政策已到振興階段而非持續紓困，這也是交通部目前的政策目標。

此外，觀光局表示，紓困振興條例實施至今年6月30日止，觀光發展基金目前借貸舉債，不能用於補貼業界，並無財源可用於薪資補貼，也在會中一一向業者說明。

而業者提議新的振興國內團體旅遊方案方面，王國材說，已請觀光局研議國旅券如有剩餘的經費將用於補助特色旅遊，並鼓勵業者辦理培訓課程，為國境解封來預為準備。

就業者提及的貸款寬限期展延部分，王國材也請觀光局就個案提供相關協助，並儘速擇期與金融主管機關及銀行公會開會研商就通案處理方式給予協助。

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王國材強調，行政院的紓困振興預算只到6月底，如業者有相關建議，希望由旅行公會全聯會彙整各地公會意見，交通部將協助業者向行政院表達業者現況，以利行政院通盤考量觀光產業現況，評估總體經濟產業政策。

王國材也請觀光局就目前政策可以協助之處，提供最大協助。另外，交通部也澄清業者說會向行政院爭取新預算部分，謹承諾後續將向行政院建議下一階段宜有整體規劃及作法，並配合行政院政策指示辦理，並未談及後續紓困或振興的具體措施及經費。（編輯：陳清芳）1110330