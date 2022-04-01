兒童節前抽查玩具 北市府籲購買有中文標示商品

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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市產業局今天表示，兒童節將屆，抽查賣場、商店及百貨公司販售玩具標示，共252件，其中不合格65件，以益智類玩具31件最多，呼籲購買有中文標示商品。

台北市政府產業發展局商業處發布新聞資料指出，兒童節前，賣場等處皆會推出各式玩具，為確保家長可安心購買、小朋友能開心玩樂，抽查絨毛娃娃、玩具車、積木等各式商品，共252件。

商業處表示，抽查252件玩具及商品，合格187件、不合格65件，不合格商品以益智類玩具31件最多，其次為公仔10件、玩具槍7件、玩具車7件、玩偶6件、組合玩具4件。

商業處指出，益智類玩具不合格件數最多，是因產地及製造商是在中國或香港，所以商品必須提供中文標示，但抽查發現，僅設置英文標示。

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商業處表示，其他違反狀況包含原始製造商未使用中文標示名稱地址、未使用中文標示主要成分或材質，依商品標示法要求廠商在收到公文的30天內限期改善，複查後若逾期未改正，將勒令下架並依法裁罰。

商業處提醒，民眾購買玩具應選擇中文標示商品，並確認標示內容，包含玩具名稱、製造商或代理商名稱、地址、電話及營利事業統一編號，主要成分或材質、適用年齡、使用方法或注意事項，有危害使用者安全或健康，應注意是否有警告標示。（編輯：李錫璋）1110401