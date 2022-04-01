升息影響學貸 貸款30萬每月須多還32元

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（中央社記者陳至中台北1日電）受央行升息影響，學貸利率也將調升，教育部表示，以貸款總金額新台幣30萬元的畢業生為例，分成8年攤還，每月負擔將增加32元，學生如果有還款困難，可申請緩繳本息。

中央銀行3月17日宣布調升利率1碼，教育部今天宣布，將投入新台幣2.28億元補貼，所有辦理就學貸款的「在學」學生，都不會因這次升息而增加利息負擔。

不過，已經在還款的畢業生，則沒有在上述補貼中。教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，以就讀大學4年（8學期）、貸款總金額30萬元的學生來說，畢業或退伍後1年開始償還本金及利息，分成8年攤還，原本利率為0.9%，每月償還本金及利息為3241元。

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3月23日起利率調升為1.15%計算，上述條件的畢業生，每月償還本金及利息增加為3273元，也就是每月須多負擔32元，約是市售一小瓶鮮奶的價格。

教育部表示，如果有還款困難，可申請「緩繳本息」。教育部已於109年8月起，將學貸「緩繳本息」的申請門檻放寬為月收入未達4萬元（原本為3.5萬元），最多可申請8年。還款人可持相關證明文件向承貸銀行申請。（編輯：陳政偉）1110401