台鐵公司化草案7日首審 資產處理與償債爭議大

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）立法院將於7日首次審查「國營事業台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」。行政院版本與台灣鐵路工會版本最大爭議在資產處理與債務償還。

今天是台鐵太魯閣號事故滿1週年，2018年10月台鐵普悠瑪事故後，政府原本想先藉由企業化方式改善台鐵體質，不料不到3年時間發生死傷更嚴重的太魯閣號事故，加速政府決心推動台鐵公司化，盼徹底扭轉僵化的台鐵組織，讓效率與安全一併提升。

交通部去年就將台鐵公司化條例草案提報到行政院，台鐵灣鐵路工會不反對公司化，但對公司化方式持有不同看法，行政院要求交通部多溝通，但效果不佳。

行政院3月初將草案送到立法院，台鐵工會也很快公布對照版本，並將透過立法委員提出，7日將在立法院交通委員會首次審查。

台鐵已有137年歷史，本質上是公營事業機構，但組織體制還沿襲行政機關。

交通部在台鐵公司化報告中就明確指出，台鐵營運模式受行政法規限制，營運自主空間有限，運作日漸僵化，難發揮企業化經營機動性及適應性，不但影響營運安全操作效率，更無法因應外界變化與市場競爭。

台鐵工會認為交通部一直未將台鐵公司化具體內容說明白，多數員工內心不安定，已打算5月1日勞動節集體不加班，7日的台鐵公司化條例草案審查將會有熱烈討論。

行政院版台鐵公司化條例共23條，工會版有24條，雙方見解相同的有13條，不同的部分，最大差異在資產處理與債務償還。

台鐵現有資產約新台幣8000億元，行政院版明訂，經營客貨運輸所需的車輛應作價投資、屬公共設施或配合政府政策需要者，無償提供使用，其餘以作價投資、贈與、補助、出租或設定地上權方式辦理，由交通部訂使用方式、條件、期限、收回、權利義務、租金與地上權相關費用。

交通部規劃的台鐵資產處置方式有4種，第1種是營運不需要且不具收益部分全部移交政府，例如：河川、農牧、林業、水利用地、無業務用的非建築土地等；其次是營運必須且屬公共運輸設施部分無償提供使用，例如：環島路線、不具附業經營條件的車站。

第3種是營運必須但非屬公共運輸設施，租給台鐵或設定地上權處分，例如：道班房、看柵房、分駐所等；第4種是營運必須且具收益部分，由交通部作價投資當股東，例如：開發案、機廠、辦公房舍、古蹟、具附業經營條件的車站、鐵路客（貨）車輛等。

工會版則要求，為確保永續發展，台鐵公司應概括承接台鐵各項業務及資產。

台鐵工會估算，照交通部的規劃，台鐵公司化後大約只留下現有土地資產4.15%，而未來要行駛軌道及車站，還得向政府回租，是個很奇怪的設計，且運輸本業很難達到財務的平衡，世界各國鐵路事業皆然，都需要其他土地資產開發與利用協助財務，若無其他土地資產業務增加收入，就會陷入財務的惡性循環，而土地開發效益也是台鐵未來員工薪資調整與保障的來源，把台鐵土地留下是很重要的一件事。

另台鐵負債約達4208.01億元，其中654.08億元的舊制退撫金，將由交通部每年依實際需求編列預算補貼，另有1909.74億元的遞延負債，屬工程完工後將移撥的財產，非實質負債，還有159.72億是還未付廠商的費用，屬運營必要支出，台鐵真正面臨的是1484.47億元短期負債。

據行政院版的公司化條文明訂，政府應移撥台鐵經管的適足資產，由交通部設立基金，處理既存的短期債務，也就是所謂的償債基金。

目前交通部研議以台鐵台北車站特區、台北機廠及高雄港臨港站的土地移至交通部名下設定為償債基金，估計每年有10億元租金收入。

台鐵工會認為，民國92年行政院就明文承諾，台鐵歷史債務全部由政府承接，沒道理用台鐵的土地去還債。

交通部的看法是，20年前台鐵的負債是700多億元，現在加倍，且政府舉債已達上限，設置償債基金是讓台鐵公司成立時，債務能清零的最好方式。

另台鐵工會質疑行政版公司化條文竟無安全項目，特別在工會版中訂定，規範台鐵公司對於行車安全具直接關聯的核心業務，應以最高標準及自辦為原則，明定相關辦法，確實優先遵守與執行，已獲交通部認同。

交通部希望台鐵公司能在2024年1月掛牌；不過，因還有16條有關公司章程、資產使用方式、人員進用、人員管理相關辦法仍在研議中，工會版明訂，相關對應子法規定，皆須勞資協商達成共識，始由行政院核定本條例施行日期。（編輯：陳政偉）1110402