國中生墜樓傳涉原民歧視 潘文忠盼族群相互理解

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（中央社記者陳至中台北6日電）台中某國中學生日前墜樓不治，網傳事件涉及原住民族歧視。無黨籍立委高金素梅今天質詢時，要求檢討原教政策，教育部長潘文忠承諾會組專案小組，也呼籲各族群應相互認識和理解。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部專案報告「大學合併之問題與檢討」，高金素梅質詢時問及，台中市某國中日前一名7年級男學生墜樓，事後自稱為死者家屬在臉書（Facebook）社團粉絲專頁發文，指該生被辱罵「死原住民」，而與同學衝突，教師事後表示會依校規處理，死者擔心被記大過，之後就發生憾事。

「不敢相信現在是什麼時代了。」高金素梅認為，政府定出許多原住民族政策，包括在各級學校設置資源教室、大學設原教中心，但從上述案例而言，明顯沒有發生功能。她說，雖然死者的姑姑不想追究，但她身為原住民立委，一定要追究下去，希望政府就此好好檢討，思考台灣的原民教育到底出現什麼問題。

對此，潘文忠答詢時指出，事發後已請台中市教育局一定要深入瞭解，國民及學前教育署後續也會組織專案小組。他說，事件確實讓人感到遺憾、憤怒，但處理還是要有一定的程序，教育部此時不宜跳過教育局，直接去指導學校。

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潘文忠強調，不會讓此事件不明不白結案，希望在後續的過程中，讓教育單位重視族群議題。他提到，原住民族教育法近年修法，擴大教育對象，不只針對原住民孩子，也要讓社會大眾更認識原住民，促進各族群互相尊重和理解。

潘文忠承諾會在2週內回覆教育及文化委員會事件的調查結果，也希望藉由此事的討論，讓社會記取經驗，使族群間有更好的互動。（編輯：陳政偉）1110406