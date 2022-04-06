3月霪雨農損累計破億 幾乎都是蒜頭泡水

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）農委會表示，受3月下旬霪雨影響，截至今天傍晚5時，全台農業產物損失累計新台幣1億757萬元；以雲林累計損失1億86萬元、占94%為主；受損作物主要是蒜頭泡水，損失1億90萬元。

農委會統計，各縣市損失情況，除了雲林縣，另為台南市損失667萬元、占6%。

農產損失累計1億757萬元，農作物被害面積1274公頃，損害程度23%，換算無收穫面積299公頃；受損作物主要為蒜頭，被害面積1144公頃，損害程度24%，換算無收穫面積278公頃，損失金額1億90萬元，其次為改良種芒果累計損失667萬元。

另外，農委會已於1日公告雲林縣的大蒜為現金救助項目，受災農民可自2日起至11日到公所申請現金救助，例假日也照常受理申請。

農委會農糧署補充，110年跨111年期的國產大蒜種植面積5928公頃，比上個年期增加600到800公頃左右，預估產量為5萬8837公噸，濕蒜採收乾燥後，5月以乾蒜交易，這次災損還不至於影響供應量、價格。

其次，1到3月已進口約4000公噸，國產、進口合計6萬2837公噸，國產通常賣到10月，之後再補充進口供應，以滿足年需求量6萬6000公噸。（編輯：張芷瑄）1110406