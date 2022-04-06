更多編輯台推薦新聞：
大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證
生活

大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟批俄國在烏克蘭犯戰爭罪 將鎖定化石燃料擴大制裁
首頁 / 生活

3月霪雨農損累計破億 幾乎都是蒜頭泡水

2022/4/6 20:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北6日電）農委會表示，受3月下旬霪雨影響，截至今天傍晚5時，全台農業產物損失累計新台幣1億757萬元；以雲林累計損失1億86萬元、占94%為主；受損作物主要是蒜頭泡水，損失1億90萬元。

農委會統計，各縣市損失情況，除了雲林縣，另為台南市損失667萬元、占6%。

農產損失累計1億757萬元，農作物被害面積1274公頃，損害程度23%，換算無收穫面積299公頃；受損作物主要為蒜頭，被害面積1144公頃，損害程度24%，換算無收穫面積278公頃，損失金額1億90萬元，其次為改良種芒果累計損失667萬元。

另外，農委會已於1日公告雲林縣的大蒜為現金救助項目，受災農民可自2日起至11日到公所申請現金救助，例假日也照常受理申請。

農委會農糧署補充，110年跨111年期的國產大蒜種植面積5928公頃，比上個年期增加600到800公頃左右，預估產量為5萬8837公噸，濕蒜採收乾燥後，5月以乾蒜交易，這次災損還不至於影響供應量、價格。

其次，1到3月已進口約4000公噸，國產、進口合計6萬2837公噸，國產通常賣到10月，之後再補充進口供應，以滿足年需求量6萬6000公噸。（編輯：張芷瑄）1110406

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族