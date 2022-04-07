美國禽流感、航運卡關 提振白肉雞進口陷難題

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）國人所吃白肉雞近3成來自美國，近來航運卡關及當地禽流感加劇，進口量續減，漲勢難擋。防檢局專家會議6日討論調整檢疫規範緩解困局，但實務上難運作，不排除氣候回暖才有解。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響國際貿易航運作業，以及近期俄烏戰爭牽動全球糧價，加上美國本土禽流感疫情又擴散至22州，使得白肉雞進口量持續減少，已牽動商用白肉雞價格波動2次，且漲勢持續中。

農委會防檢局因應產業界反映，6日召開專家會議討論防疫規範。產業界3月底曾提議將防疫範圍為州的現況改成郡，不過農委會擔心不同郡的兩處牧場，仍可能因為距離太近，讓防疫產生漏洞，因而在交流意見過程中，出現訂定進口白肉雞的牧場，必須離案例場有100哩以上安全距離的提案。

農委會副主委黃金城接受中央社記者電話訪問時說，此一討論方案實務上難以執行，因為美國檢疫官不可能配合這種做法開具證明；再者，美國已撲殺2000多萬隻雞，若要改從法國輸入，當地也因為禽流感疫情撲殺了1000多萬隻，恐怕產地國能對外輸出的量已少很多。

他指出，實務面來說，4月天氣開始回暖，再一個月，會帶來禽流感病毒的候鳥都會北返，屆時美國疫情會趨緩，加上復養約需一個多月，推算到7、8月，比較能從恢復正常產能的美國進口往常規模量的白肉雞。

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根據中華民國禽肉行銷發展協會等產業組織提供資訊，107、108年白肉雞進口量都是21萬噸，109年增至25萬噸，受COVID-19疫情影響，110年減至18萬噸。產業界因為進口量減少數萬公噸，影響大，仍不放棄藉由調整檢疫規範緩解進口困局的主張，持續與農委會溝通中。

下游的餐飲業者說，自去年10月以來，進貨商用白肉雞的棒棒腿漲2波，對比目前價位累計漲近4成；雞腿排同期間也漲2波，累計漲3成2；相關便當零售價已調升5元因應，但進貨價接下來還會再漲，壓力不小。上游產業界則說，下一波可能要漲2到3成。（編輯：管中維）1110407