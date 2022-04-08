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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
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印尼國際移動力計畫 政府出資送37學生來台研習

2022/4/8 10:11（4/8 10:21 更新）
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印尼政府推動「國際移動力獎學金計畫」，110學年第2學期有37人來台，在台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學交換半年。圖為台大舉辦的文化分享會，讓學生互動交流。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月8日
印尼政府推動「國際移動力獎學金計畫」，110學年第2學期有37人來台，在台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學交換半年。圖為台大舉辦的文化分享會，讓學生互動交流。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月8日
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（中央社記者陳至中台北8日電）印尼政府推動「國際移動力獎學金計畫」，選送大學生到世界各地交換研習，110學年第2學期有37人來台，在台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學交換半年。

教育部今天發出新聞稿指出，印尼政府從競逐合作伙伴的43國、267所學校中，選定60所大學，其中包括台灣3校。印尼方提供機票、學費、生活費、保險費及行前PCR檢測等費用，鼓勵學生取得海外學習經驗，拓展視野及豐富人際網絡。

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110學年第2學期透過「國際移動力獎學金計畫」，印尼共選送37人來台，台灣3校透過各項活動，幫助印尼交換生熟悉台灣生活。台大舉辦文化分享會，讓雙方學生互動交流；台師大推出國際文化節，讓各國學生交流，並邀請「當代傳奇劇場」介紹台灣戲劇文化；台科大則是安排印尼在校生做嚮導，協助受獎生熟悉生活。

教育部表示，110學年印尼學生來台共1萬6426人，是境外生第二大來源國，希望透過與印尼政府合作的獎學金，促使雙邊高等教育進一步交流，受獎生回國後分享經驗，也能吸引更多優秀印尼學生來台。（編輯：李錫璋）1110408

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