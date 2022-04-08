無薪假虛減3353人 僅民生工業百人回鍋上班

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，這期實施家數2008家、人數1萬2198人，較上期大減3353人，但勞動部官員表示，多數會續簽實施，僅有一家民生工業為實質減少100多人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2008家，實施人數1萬2198人，與4月1日公布實施家數計2445家，實施人數1萬5551人相比，這次家數減少437家，人數減少3353人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，這期實施數據雖然看起來大幅減少，但進一步了解發現，包含支援服務業、運輸倉儲業中的旅行社及航空公司都是剛好執行完3個月的減班休息後，後續將持續續簽執行，因此使得數據暫時有落差。

黃維琛說，根據目前了解，這期減少的3353人中，至少會有一半的人會持續施行減班休息。

不過，黃維琛也提到，這期在製造業部分確實有實質減少的數據，有一家民生工業因訂單回籠，因此決議停止實施減班休息。

近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，黃維琛也說，目前還未從減班休息數據上看到影響，後續需持續觀察。（編輯：陳政偉）1110408