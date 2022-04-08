航海人員新選擇 上離岸風電船兼顧工作與家庭

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航港局8日舉行111年第一次航海人員測驗榜示，船員王相智（左）分享經驗，他選擇到離岸風電船上工作，待遇雖比不上商船，但排休時間較固定、可兼顧工作與家庭，還可跟外籍技師學技術。（航港局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年4月8日

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）航港局今天舉行111年第1次航海人員測驗榜示，船員王相智分享經驗，他選擇到離岸風電船上工作，待遇雖比不上商船，但可兼顧工作與家庭，還可跟外籍技師學技術。

航港局統計，111年第1次航海人員測驗報名人數630人，全程到考人數546人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數135人，合格率為24.73%。

王相智畢業於國立高雄科技大學航運技術系，並於107年通過航海人員測驗，選擇以環島油輪為主的中油開啟實習船員生涯，工作期間有機會到南美、東北亞等地載運石油。

王相智今天在榜示典禮分享經驗，他說，實習結束後，選擇到國際海洋集團的離岸風電船上工作，因離岸風電產業是近年在全球快速崛起的新興產業，台灣未曾有過在海上蓋風場的經驗，他認為很有發展機會。

王相智說，在風電船跟一般商船最大的差別是風電船在船時間較短，排休時間也較固定，雖然薪水可能不能跟一般商船比，但是可以兼顧工作跟家庭。

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目前，王相智在平台支援船-太平洋犀鳥號上擔任二副，他說，除了努力學習船上工作外，工作之餘也可以跟船上的外國技師學習離岸風機建置的新技術，他也積極參加公司安排的專業技術培訓課程，現在已經通過船舶動態定位系統（Dynamic Positioning，DP）第1階段訓練，繼續累積經驗希望可以順利取得DP的專業證照，為自己加分。

王相智坦言英文能力在船員職場是相當重要的一環，因為在學校時航海英文老師很嚴格，所以對這一個科目也特別紮實跟用心學習。他也提醒有志從事海運相關工作的朋友，要提早儲備自己的英文能力，讓自己在未來的職場上能更具競爭力。（編輯：陳政偉）1110408