進口白肉雞檢疫未放寬 防檢局將開座談會解困局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北8日電）航運卡關及禽流感加劇等導致進口白肉雞數量減少，是否放寬檢疫規定備受關注，農委會今天說，現行標準未放寬，但會在防疫安全為前提持續評估，並召開座談會溝通採取適當措施。

國人所吃白肉雞近3成來自美國，近來航運卡關及當地禽流感加劇，進口量續減，漲勢難擋，產業界3月底曾提議將防疫範圍為州的現況改成郡，引爆國內白肉雞業者不滿，擔憂此舉恐加劇台灣禽流感疫情。

針對白肉雞檢疫是否放寬，農委會防檢局今天表示，全球H5N1禽流感來勢洶洶，歐洲、亞洲、北美洲都陸續傳出疫情，為保障境內農畜生產環境安全，對於美國及加拿大等台灣禽肉供應國，將持續維持現行以兩國的州（省）為管制單位，禁止其禽流感發生地區的禽肉輸台，以阻絕疫情於境外。

防檢局也提到，為了妥善處理國際海運塞港缺櫃以及禽流感疫情影響產生的進口禽肉缺口，會在防疫安全為前提下，持續參考國際規範與科學證據進行專業評估。

農委會說明，將儘快召開產官學座談會，聆聽各界意見並充分溝通，以採取妥適因應措施，強化防疫把關與兼顧糧食安全。（編輯：陳政偉）1110408