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中國動態清零失靈 單日新增病例數連續第5天破2萬
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外縣市6確診清明連假遊宜蘭 足跡遍及夜市廟宇

2022/4/8 19:15（4/8 19:41 更新）
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）宜蘭縣政府表示，縣內今天新增6名確診者，並公布6名外縣市確診者在清明連假於宜蘭的足跡，包含東門夜市、麵包店奕順軒、蜡藝蠟筆城堡觀光工廠、壯圍鄉紫雲寺等。

宜蘭縣政府發布新聞稿指出，縣內今天新增6名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，比中央公布的5例多1例。在這6人中，5人與舞蹈補習班群聚案有關，為居家隔離期間陰轉陽案例。

宜蘭縣政府表示，截到今天為止，舞蹈補習班群聚案共有35人染疫，甚至還有上課的學童一家5人包含祖母、曾祖母都確診。

今天另一例為新增個案，是高雄到宜蘭縣上班的20多歲男性，4月1日休假返鄉後，於4月6日出現感冒症狀，就醫採檢確診，目前宜蘭縣已匡列4人居家隔離，核酸檢測（PCR）都是陰性。

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此外，有6名外縣市確診者曾在清明連假期間造訪宜蘭，其中案25582曾於2日上午在壯圍鄉紫雲寺；案25678曾在3日晚上前往宜蘭市東門夜市，4日下午在宜蘭市神農路奕順軒麵包店。

案25963曾於4日晚上在南澳鄉7-ELEVEN蘇花門市；案25317與案25319曾於2日上午，在蘇澳鎮蜡藝蠟筆城堡觀光工廠；案25920曾在4日下午於三星鄉張美阿嬤農場及五結鄉赫蒂法莊園。（編輯：戴光育）1110408

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