4/8全台確診足跡整理 新北增146例曾赴好市多、壽司郎等地
2022/4/8 15:06（4/8 21:15 更新）
台灣8日新增384例本土病例，創下今年單日確診數新高。圖為台北車站地下街商家生意受影響，沒有客人上門。（中央社檔案照片）
（中央社網站8日電）國內今天新增384例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，創下今年單日確診數新高。確診者分布在17縣市，以新北市146例最多、高雄市58例、台北市54例，沒有新增中重症及死亡病例。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。
基隆市
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台北市
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新北市
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桃園市
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新竹市
（圖取自facebook.com/taiwango0527）
苗栗縣
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台中市
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彰化縣
（彰化縣政府提供）
雲林縣
（雲林縣政府提供）
台南市
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高雄市
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屏東縣
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宜蘭縣
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花蓮縣
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台東縣
（台東縣政府提供）
金門縣
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