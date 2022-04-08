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疫情89/300

4/8全台確診足跡整理 新北增146例曾赴好市多、壽司郎等地

2022/4/8 15:06（4/8 21:15 更新）
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台灣8日新增384例本土病例，創下今年單日確診數新高。圖為台北車站地下街商家生意受影響，沒有客人上門。（中央社檔案照片）
台灣8日新增384例本土病例，創下今年單日確診數新高。圖為台北車站地下街商家生意受影響，沒有客人上門。（中央社檔案照片）
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（中央社網站8日電）國內今天新增384例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，創下今年單日確診數新高。確診者分布在17縣市，以新北市146例最多、高雄市58例、台北市54例，沒有新增中重症及死亡病例。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。

基隆市

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台北市

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新北市

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桃園市

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新竹市

（圖取自facebook.com/taiwango0527）
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苗栗縣

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台中市

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彰化縣

（彰化縣政府提供）
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雲林縣

（雲林縣政府提供）
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台南市

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高雄市

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屏東縣

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宜蘭縣

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花蓮縣

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台東縣

（台東縣政府提供）
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金門縣

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