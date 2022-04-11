台電總處一人確診全員快篩 陰性才能上班

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北11日電）針對台電總管理處有1名員工確診，台電表示，已於第一時間清潔消毒相關樓層，並在上午安排總處全員快篩，檢測陰性才能進入大樓，同時相關單位今天起一半人力分艙分流居家辦公。

台電表示，確診員工屬於內勤人員，不會接觸到一般民眾，也不涉及實際電力調度等關鍵作業，不會影響供電，台電將積極配合防疫相關規定，防堵疫情擴散。

至於確診原因，台電說明，確診員工是因同住家人染疫而受感染，確診後進行疫調，共匡列12名同組或密切接觸的員工居家隔離，其中同組員工已接受PCR檢測，結果均為陰性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台電表示，總處人員5日清明連假結束時自行快篩，當時結果均為陰性，並在8日指示各單位，今天上班前於大樓入口再進行快篩，員工須當場檢測，並持呈現陰性反應的快篩試劑，經檢視確認後，才能放行入內。

台電強調，肩負全國電力供應之責，將以最高標準執行各項防疫措施，有員工被匡列單位將實施分艙、分流，其他單位也要求減少樓層間往來，大樓並將加強清消，避免疫情擴散，將盡力確保供電穩定及員工健康。（編輯：趙蔚蘭）1110411