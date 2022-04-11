國產白肉雞將增產至每週5百萬隻 緩解國際影響

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）白肉雞進口量減少導致價格上漲，農委會決定，5月起非禽流感疫區雞肉可從疫區港口出貨來台，執行期間視國際情勢而定，且專案進口種蛋及雛雞為期6個月，以利國產白肉雞增產至每週500萬隻。

美國禽流感疫情擴大至22州，台灣所需白肉雞近3成來自美國，因應白肉雞進口減少、商用價格半年來已波動2次。農委會昨天宣布5月起調整進口檢疫行政，非疫區雞肉可由疫區港口出貨；另外專案輸入雛雞與受精蛋供做配種，空運抵台後檢疫加嚴，改為14天內檢驗2次。

農委會防檢局指出，有關非禽流感疫區雞肉可由疫區港口出貨部分，目前沒有設定執行期間多長，將視國際各種情勢變化帶來的影響性而定。

對於專案輸入雛雞與受精蛋，農委會畜牧處副處長江文全說明，這是為了穩定國內蛋雞、白肉雞的生產量，國際間這兩者的來源以美國、加拿大廠為主，最多就是加上法國廠商，因此專案輸入設定來自這三國。

美國禽流感疫情已撲殺2000多萬隻，復養、恢復產能須待夏天以後，江文全說，因此台灣要藉由專案輸入雛雞與受精蛋來配種提高國產白肉雞產能，由於冬季國內種雞數量有減少，影響了白肉雞產能，目前每週生產460萬隻，正在推動增產。

他並說，5月可恢復常態生產規模每週480萬隻，之後繼續增產，要達到每週500萬隻的目標。（編輯：陳清芳）1110411