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台商回流用地 台南新市產業園區環評過初審

2022/4/12 11:28
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（中央社記者張雄風台北12日電）台南新市產業園區環評案今天進行第3次環評初審，本案為因應台商回流中南部優先開發5大園區之一，經環委確認農田檢測及生態保育、廢棄物處理等內容後，建議通過初審，送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「新市產業園區設置計畫案環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。開發單位經濟部表示，台南市新市產業園區屬於因應台商回流中南部優先開發5大園區之一，引進產業原則以屬台南市具成長性產業、且排除中高污染製程產業。

經濟部原本為規避開發面積達100公頃以上時必須進入較嚴格的第2階段環境影響評估規定，技巧性縮減園區面積至98.5公頃。環評委員認為開發地處台糖優質農地，對於環境有重大影響之虞，去年建議進入二階環評。

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經濟部今年初重擬計畫送審，縮減開發範圍至約69公頃，以公有及國營事業土地、台糖土地為大宗；然而環委認為在溫室氣體減量及生態保育等項目仍須加強，因此第2次初審會議仍卡關。

本次會議中，環評委員大致同意經濟部的修正方向，主要確認在施工及營運期間，會於鄰近農地設置4處每年檢測1次土壤管制標準項目；另外，由於廢棄物處理委由台南科技工業區代處理，環委也確認處理餘裕量足夠；並確保生態保育棲地、溫室氣體抵換計算等，本案建議補充修正後通過初審，送大會審查。（編輯：陳政偉）1110412

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