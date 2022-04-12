職務再設計增服務對象 納單側聽損者

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）單側聽損者過去因不被認定為身心障礙，無法使用勞動部提供的職務再設計服務，勞動部近日修正規定，將單側聽損者納入服務對象，盼協助單側聽損者克服工作障礙。

勞動部訂有職務再設計服務計畫，盼協助身心障礙者、中高齡及高齡勞工、經醫療院所診斷為失智症且尚未取得身心障礙證明等工作者，可以透過職務再設計服務，解決因身心造成的工作不便。

不過，由於單側聽損者因不被認定為身心障礙，因此無法使用職務再設計服務，造成許多工作上的不便，勞動部勞動力發展署科長鍾羅仁告訴中央社記者，發展署經各方意見、研議以及去年實行試辦服務計畫後，日前正式將單側聽損者納入服務對象。

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鍾羅仁表示，發展署去年2月針對單側聽損者試辦「單側聽損者職務再設計服務試辦計畫」，後續有29名的單側聽損者來申請試辦，發展署提供單側助聽器的補助，總計補助金額約新台幣100多萬元，試辦計畫結束後回饋良好，經檢討單側聽損者確實有職務再設計的服務需求，因此公告修正法規，將單側聽損者納入服務對象。

鍾羅仁指出，納入服務對象後，只要是單側聽損者當事人或者是雇主認為有需求，都可以向發展署各分署提出紙本或線上申請，會由職務再設計專員前往訪視、瞭解需求並審查，審查通過後即可協助改善。（編輯：張芷瑄）1110412