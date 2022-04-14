申請入學審查資料上傳開放測試 影音檔教操作

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（中央社記者許秩維台北14日電）大學甄選入學委員會今天開放申請入學審查資料上傳的測試系統，供考生實作演練如何上傳校系要求的資料，並提供操作說明和教學影音檔。

111學年度大學申請入學第1階段篩選結果已於3月31日公告，通過篩選的考生仍須參加第2階段指定項目甄試，並在各校規定截止日前，透過網路上傳校系要求的審查資料。

大學甄選入學委員會發布新聞稿指出，預計5月5日正式開放系統，供考生上傳審查資料；為了讓考生預先瞭解並熟悉網路上傳（勾選）審查資料的操作介面及作業流程，甄選會於4月14日至20日（每日上午9時至晚間9時），開放測試系統供考生實作演練。

甄選委員會也將審查資料上傳的操作說明與教學影音檔公告在「申請入學」網頁，並提供常見問題Q＆A；考生在測試期間如有疑問，可於上班時間（上午9時至下午5時）電洽甄選會（05-2721799）尋求協助。

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甄選委員會表示，校系如要求課程學習成果、多元表現的項目，考生可自高中學習歷程資料庫中勾選資料檔案後上傳，或自行製作PDF檔上傳，每個校系「勾選上傳」或「PDF上傳」僅限擇一辦理；若於高中學習歷程資料庫無資料檔案者，皆以「PDF上傳」方式辦理。

考生如要自行製作PDF檔，應依各校要求的各大項，分項製成PDF格式檔案並逐一上傳，每個校系的每大項檔案大小以5MB為限；若上傳資料後產生「審查資料上傳確認表」，代表已完成上傳，考生也可再進入系統查看校系的確認狀態欄，如出現「已確認」，則代表成功上傳。（編輯：陳政偉）1110414