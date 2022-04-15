私立高中職免學費補助上限調高 教團籲強化監督

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北15日電）教育部今天宣布調升私立高級中等學校學費數額上限，全教總副秘書長張瓊芳表示，應是彌補今年調薪增加的成本，但教育部應同時加強監督和查核，確保私校的公共性質。

教育部於民國103年起全面推動高中職免學費方案，就讀私立學校的學生免繳學費（高中有排富），政府設算出一個學費數額上限，以學生人頭數補助私校。教育部今天上午發出新聞稿，宣布調升上限，其中普通科、專業群科等自新台幣2萬3484元，調升為2萬4423元。

全教總副秘書長、高中職委員會主委張瓊芳接受中央社電訪表示，調升幅度約是4%，推測是因應今年軍公教調薪，彌補私校增加的經營成本。但這筆錢直接給私校，教育部應該回過頭去監督，私校是不是都有真的調薪，還是利用拉高基本鐘點數等技術性操作手法，讓教師實際上沒有受惠。

張瓊芳表示，台灣私校一大部分收入還是來自政府補助，並非完全進到「市場機制」，依舊是廣義的「公共化」性質，因此私校仍應具備一定的社會責任，和公立學校一樣接受政府的監督。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全教總近期召開多次記者會，呼籲中央和地方政府正視私校運用小聯考、營隊等方式篩選學生，對國小、國中的教學造成嚴重影響。張瓊芳表示，教育部這次既然要增加學費補助，也應強化監督和約束力，不能再拿私校沒皮條。

對此，教育部表示，調升私校學費數額上限的同時，也會定期委託會計師查核學校財務，對有財務重大缺失的私校，更會專案查核和追蹤，幫助學校穩健經營。（編輯：陳政偉）1110415