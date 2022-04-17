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新北18歲男確診居家照護外出 購物打球還發IG遭重罰150萬
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學生確診新增113例 17縣市471校停課

2022/4/17 19:21
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（中央社記者許秩維台北17日電）教育部今天公布最新統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診學生增113例（104名本土、9名境外），各級學校累計2753名學生染疫；17縣市、471所園校採全校或部分班級停課。

教育部今晚透過文字說明，截至下午3時，全國共471所園校（幼兒園79所、國小198校、國中59校、高中90校、大專校院45校），採全校或部分班級停課（含線上教學），包括新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市等17縣市。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年4月16日下午5時30分，共2753名學生染疫，包括本土2072例（比昨天統計增104例）、境外移入681例（比昨天統計增9例）。

以教育階段區分，大專校院1187例（增24本土、9境外）、高中376例（增23本土）、國中239例（增7本土）、國小700例（增31本土）、幼兒園251例（增19本土）。

教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：管中維）1110417

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